Kurtulmuş, Karama Şehitliği’ni ziyaret etti!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de Wahat Al Karama Şehitliği'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şehitliğe gelişinde askeri törenle karşılandı. Anıta çelenk bırakan Kurtulmuş, şehitlik hakkında bilgi aldı, Şehitlik Özel Defteri'ni imzaladı.

Kurtulmuş, deftere şunları yazdı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen dost ve kardeş ülke Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaretim vesilesiyle bu şehitlik anıtında bulunmaktan onur duyuyorum. Vatanının her karış toprağı şehitlerin şerefli kanlarıyla sulanmış bir milletin evladı ve Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanı olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin bağımsızlığını ve topraklarının bütünlüğünü korumak için canlarını feda eden kahraman askerlerin aziz hatıralarını saygıyla anıyorum. Bu vesileyle Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki kardeşçe ilişkilerin, tayin edilen stratejik temelde daha da güçlenmesi yönündeki temennimizi ve bu doğrultuda çalışma irade ve azmimizi teyit ediyorum."

Ziyarette, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ile Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer de yer aldı.