Kurtulmuş, Irak’ın Büyükelçisini kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Majid Abdulreda Hassan Al-Lachmawi'yi kabul etti.

Kurtulmuş, kabulde, dost ve kardeş Irak halkıyla her alanda ilişkileri artırmak için kararlı bir şekilde ikili ilişkilerin sürdürüldüğünü söyledi.

Irak'ın toprak bütünlüğünün sağlanması konusunda, Türkiye'nin, Irak hükümetine ciddi destek verdiğini belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin, terörle mücadelesinde Irak hükümetinden anlayış ve destek beklediğini kaydetti.

Gazze'ye saldırılar düzenleyen İsrail'in en büyük gücünün, askeri, ekonomik, teknolojik ya da Amerika ve Batı'nın verdiği destek değil, İslam dünyasının ve bölge ülkelerinin iradesizliği, parçalanmışlığı ve bölünmüşlüğü olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, bölge ülkelerindeki iç çatışmaların bir an önce sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Parlamentolar arasındaki ilişkilerin daha da artırılmasının önemine işaret eden Kurtulmuş, TBMM ve Irak parlamentosundaki dostluk gruplarının, komisyonların, ortak meseleler konusunda müşterek çalışmalarının temin edilmesi arzusunu dile getirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Büyükelçi Al-Lachmawi'ye, yeni seçilecek Irak parlamento başkanını Türkiye'ye davet ettiğini belirtti.