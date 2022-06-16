Kurtulmuş ilk sinyali vermişti! Asgari ücrete ara zam yolda!

Perşembe günü katıldığı TGRT Haber'in canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücrete temmuz ayında yapılması beklenen ara zammın ilk sinyalini vermişti.

Hükümet kanadından konuya ilişkin ilk ve en net açıklamayı yapan Kurtulmuş, "Öncelikli perspektifimiz, temmuz ayıyla birlikte çok sayıda sabit gelirlinin alım gücünü artıracak bir dokunuş mutlaka hükümet tarafından yapılacaktır." açıklamasında bulunmuştu.

Kurtulmuş'tan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda da olumlu sinyaller geldi

Programda, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT konusuna da değinen Kurtulmuş, "Vatandaşın gündemindeki konulardan birisi de EYT'dir. Bakanlık bu konuyla ilgili çalışmalarını sürdürür ve vakti zamanı geldiğinde, bununla ilgili de karar kamuoyuyla paylaşılır." şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Asgari ücrete ara zam konusundaki mesajı gerçekleşmek üzere olan Kurtulmuş'un EYT konusundaki açıklamaları milyonlarca EYT'linin heyecanlı bekleyişini artırdı.