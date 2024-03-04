Kurtulmuş: “Geliştirmek için çaba sarf ediyoruz”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Batı Afrika'nın her bakımdan önemli bir ülkesi olan Fildişi Sahili ile Türkiye arasındaki ilişkileri daha da kuvvetlendirmek, hem ikili hem çok taraflı platformlarda bu ilişkileri geliştirmek için gayret sarf ettiklerini belirtti.

Kurtulmuş, İslam İşbirliği Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) 18'inci Konferansı'na katılmak ve resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Fildişi Sahili'nde, Ulusal Meclisi Başkanı Adama Bictogo ile bir araya geldi.

Fildişi Sahili Ulusal Meclisi'nde törenle karşılanan Kurtulmuş, daha sonra Bictogo ile heyetler arası toplantıya başkanlık etti.

Kurtulmuş, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. 2015 ve 2016’da her iki ülkenin Devlet Başkanlarının karşılıklı ziyaretleriyle başlayan süreçte Türkiye ve Fildişi Sahili arasında mükemmel bir ilişki seyrettiğini vurgulayan Kurtulmuş, Meclis Başkanları düzeyinde ise TBMM Başkanı sıfatıyla Fildişi Sahili’ne ilk ziyareti gerçekleştirmekten dolayı ayrıca memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak son yıllarda Afrika açılımı gerçekleştiriyoruz. Afrika'nın birçok ülkesinde büyükelçiliklerimizi genişlettik, yeni büyükelçilikler açtık, misyonlarımızı kuvvetlendirdik. Afrika'nın hemen her yerinde Türkiye olarak Afrikalı dostlarımıza 'Haydi, elinizi uzatın hep beraber ayağa kalkalım' diyerek Afrika'nın uyanışına katkıda bulunmaya gayret ediyoruz.

Afrikalı dostlarımızla her alanda kazan-kazan prensibi çerçevesinde işbirliğimizi artırıyoruz, projelerimizi geliştiriyoruz. Batı Afrika’nın her bakımdan önemli bir ülkesi olan Fildişi Sahili ile ilişkilerimizi daha da kuvvetlendirmek, hem ikili hem çok taraflı platformlarda bu ilişkileri geliştirmek için önemli bir gayret sarf ediyoruz.

Her iki ülke de turizmde, ticarette, eğitimde, yatırım alanlarında ortak işbirliği yapmaya hazırdır. Ümit ederim ki bu ziyaretimiz iki ülke ilişkilerine çok ciddi bir ivme kazandıracaktır."

Ziyarette, İSİPAB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ve Türkiye’nin Abidjan Büyükelçisi Deniz Erdoğan Barım da yer aldı.