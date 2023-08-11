Kurtulmuş, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik’i andı!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve Eren Bülbül’ü şehadetlerinin 6. Yılında sosyal medya hesabından bir mesaj ile andı.

Başkan Kurtulmuş’un sosyal medya mesajı şöyle:

“Kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için.

Şehitlerimiz kalbimizde birer yıldız gibi parlayarak yollarımızı aydınlatıyor…

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve sevgili Eren Bülbül, sizleri hiç unutmadık, nesiller geçse de unutulmayacaksınız. Makamınız âlî, mekânınız cennet olsun.”