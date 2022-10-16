Kurtulmuş: En ufak bir hata, kusur varsa oraya çıkacak

Kurtulmuş, Maltepe'de düzenlenen Ordu Tanıtım Günleri'nde basın mensuplarına Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Maden ocağında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz gece Bartın'da kaybettiğimiz 41 madenci şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Çok buruk ve hüzünlü günler geçiriyoruz. Bu hüzün, Ordulular buluşmasına da yansıyor. Mekanları cennet olsun. Allah aile fertlerine, sevenlerine, hemşerilerimize, aziz milletimize sabırlar versin. İnşallah bir daha böyle acılarla, böyle elemlerle karşılaştırmasın ülkemizi ve insanımızı. Bu kazanın arkasında herhangi bir hata, kusur varsa bunların hepsinin ortaya çıkarılması zaruridir. İlgili birimlerimiz soruşturmalarını yapıyorlar. En ufak bir hata, kusur varsa bunlar ortaya çıkacak. Kusurlu görülenler de yargı önünde hesabını vereceklerdir. Ayrıca kazanın meydana geldiği andan itibaren devletimizin ilgili tüm kurumları zamana karşı özveriyle çalışmışlardır. Burada düzenlenecek birçok etkinlik de iptal edilmiştir. Bu hassasiyetlerinden dolayı da arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."