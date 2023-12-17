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Kurtulmuş, Eczacıbaşı ve VakıfBank'ı kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde kupayı kazanan Eczacıbaşı Dynavit ile ikinci olan VakıfBank'ı tebrik etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde kupayı kazanan Eczacıbaşı Dynavit ile ikinci olan VakıfBank'ı tebrik etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FIVB Kadınlar Voleybol Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda şampiyon olan Eczacıbaşı Dynavit'i ve dünya ikincisi olan Vakıfbank'ı yürekten kutluyorum. Uluslararası arenada iki Türk takımının final mücadelesini izlemek göğsümüzü kabarttı." ifadelerini kullandı.

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