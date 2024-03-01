Kurtulmuş: Dünya barışının merkezi Ortadoğu'dur

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sakarya’daki programları kapsamında STK temsilcileri ve iş insanları ile bir araya geldi. Serdivan ilçesindeki bir restoranda gerçekleştirilen toplantıya Kurtulmuş ile birlikte Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz ve çok sayıda davetli katıldı.

'74’ÜNCÜ YILINA GİRDİĞİMİZ ÇOK PARTİLİ SİYASİ HAYATIMIZDA 5 TANE DARBE İLE KARŞILAŞTIK'

Türkiye’nin demokraside güçlü olmasının bütün milletin sorumluluğu olduğunu söyleyen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu memlekette millete rağmen, milleti yönetme iddiasında olan ve 10 yıllar boyunca milletin tepesinde, milletin ensesinde, millete rol biçme, yön tayin etme, ‘Bu millet anlamaz, bu millet bilmez. Biz anlarız, biz biliriz’ diyerek millete bir şekilde hayat tarzı, siyaset yönü tayin etmek için kendilerini vazife eden zümreler her zaman olageldiler. Öyle olduğu için de 74’üncü yılına girdiğimiz çok partili siyasi hayatımızda 5 tane darbe ile karşılaştık. Çok sayıda da darbe teşebbüsüyle karşılaştık. Çünkü istedikleri kalıba girmeyen milletin ortaya koyduğu milli iradeden rahatsızlık duyanlar, o milli iradenin tecelli ettiği siyasi mecraları değiştirmek arzusunda oldular. Bunu kendileri yapamadıkları için, sandık yoluyla yapamadıkları için de bu anlamda demokrasi dışı yollara tevessül ederek milletin önünü kesmek istediler. Bunları sadece bir hatıra olarak, sadece geçmişi yad etmek, geçmişteki şahıslar üzerinden olayları tartışmak ve hatta o olayların bizatihi kendisini tartışmak için değil, oralardan ders çıkartarak, çok ağır bedellerle kazandığımız bu demokratik kazanımları daha ileri ileriye götürebilmek için müzakere etmemiz lazım. Bu anlamda Türkiye'nin 74 yıllık çok partili siyasi hayatındaki yaşadığı bu anti demokratik müdahaleleri de hiç unutmadan, esas amacımız olan yeniden güçlü bir Türkiye istikametinde yürüyeceksek, böyle bir Türkiye en temel dileklerimden birisi olan demokraside güçlü hale getirilmesini de hep birlikte tesis edeceğiz" dedi.

'DÜNYADA BEDELİ EN AĞIR ÖDENMİŞ DEMOKRASİ TÜRKİYE'DEKİ DEMOKRASİDİR'

Türkiye’nin demokrasi yolunda ağır bedeller ödediğini belirten Kurtulmuş, "Dünyada bedeli en ağır ödenmiş demokrasi Türkiye'deki demokrasidir. Bu demokrasiye gözümüzün içi gibi bakmak, bunu kendi en öz varlığımız olarak telakki etmek, daha da ileriye taşımak mecburiyetindeyiz. Türkiye Yüzyılı dediğimiz konu Türkiye'nin bir gelecek idealidir. Hele bizim gibi bir ülkenin, hele bizim gibi bir milletin gününü gün eden ve vakit geçiren sağdan soldan esen rüzgarlara göre istikametini tayin eden bir şekilde yürümesi mümkün değildir. Eğer öyle yürüseydi ecdadımız bugün bize miras olarak bırakılan bir Anadolu'dan, bir vatandan bahsedemezdik. Hep hedefleri oldu. Zor zamanlar yaşadılar. Büyük mücadeleler içerisinde oldular. Büyük engellemelerle karşılaştılar. Ama Anadolu topraklarına adım attığımız ilk günden itibaren hep hedefimiz daha ilerisi oldu. Öyle olduğu için de bugüne kadar geldik. Şimdi bundan sonra büyük hedefler ortaya koymak zorundayız" diye konuştu.