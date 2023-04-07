Kurtulmuş: Dört parti de kendi listelerinden seçime girecek!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bakanların milletvekili olması

"Bakanların milletvekili olması sayın Cumhurbaşkanımızın çok doğru bir kararıydı." diyen Kurtulmuş, "Aday gösterildikleri illerde ilave katkıları olacak." ifadelerini kullandı.

Seçim beyannamesinde neler olacak?

6 Şubat'taki deprem Türkiye'deki öncelikleri değiştirdi. Hiçbir şey yokmuş gibi seçim kampanyasını gerçekleştiremezdik.

Beyannamede deprem sonrası yapılacaklara dair bilgiler de olacak.

Ulusal Risk Kalkanı projesi çerçevesinde bir "bütüncül" bir programın uygulanması öncelikli hedefimiz. Farklı konuları kapsayan bütüncül bir yaklaşım var.

Beyanname ekibi çalışmalarını sonuna getirdi.

Ekonomi politikası nasıl olacak?



Ekonomiyle ilgili atılacak adımlar da beyannamede yer alacak. Biz üreteceğiz ki Türkiye'de çarklar dönsün istihdam sağlansın. Üretimi ve isdihdamı artıacak adımlar önemli.



İsrail’in Gazze’ye saldırısı

İsrail saldırgan bir politika izliyor. Büyük İsrail'i kurabilmek için Müslümanların bölünmüşlüğünü kullanıyor. Artık sözün bittiği yerdeyiz.

İslam dünyası kendi derdine düşmüş durumda. İslam ülkeleri ortak bir siyasi tavır gelmedi.

Normalleşme onlar bazı şeyleri kabul ettiği için başladı. Filistin davasına rağmen, asla Türkiye İsrail'le bir normalleşmeyi kabul etmez.