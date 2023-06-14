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Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı makamında kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı makamında kabul etti.

Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Kurtulmuş'a yeni yasama dönemi ve yürütülecek çalışmalar konusunda başarı diledi.

Kurtulmuş da Cevdet Yılmaz'a yeni görevinde başarılar dileyerek teşekkür etti.

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