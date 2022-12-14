Kurtulmuş, çocuk gelin skandalını lanetledi: Bu bir insanlık suçudur!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kamuoyunu derinden sarsan 6 yaşındaki çocuk gelin skandalına ilişkin olarak oldukça sert açıklamalarda bulundu.

"Bu bir insanlık suçu"

Olayı bir insanlık suçu olarak nitelendiren Kurtulmuş, "Çok vahim bir şey, büyük bir skandal, büyük bir ahlaksızlık, büyük bir terbiyesizlik, yani neresinden eleştireceksiniz, bu bir insanlık suçu. Sadece küçük bir çocuğa karşı yapılan bir suç değil aynı zamanda bir insanlık suçu olarak görmek lazım." dedi.

"Cezalandırılmasını temin etmek lazım"

Olayda dahli olan herkesin bir an önce cezalandırılmasını gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, "Toplumun geniş kesimleri, neredeyse tamamına yakını tarafından büyük bir infialle karşılanan bu olayın gerçekten suçlularının da mahkemeler önünde suçları sabit görülürse bunların cezalandırılmasını temin etmek lazım." dedi.

"Cumhurbaşkanımız konunun takipçisi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, konunun takipçisi olduğunu belirten Kurtulmuş, olayın yaşandığı süreçte görevini yerine getirmeyen kişi ya da kişilerle ilgili de işlem yapılacağını belirtti. Kurtulmuş, "Herhangi bir şekilde örtbas edilen bir şey varsa. Zaten savcıyla ilgili soruşturma izninin verilmesinin ana nedeni de budur. Herhangi bir hata varsa, örtbas etme durumu söz konusuysa bunun sonuna kadar çıkarılması lazım. Zaten onun için şeyi söyledim; özel bir burada bir gizlilik kararı almamış mahkeme, açık bir şekilde cereyan etmiş, kamuya açık bir şekilde cereyan etmiş, bunu hiç kimsenin örtmeye hakkı yoktur, böyle bir şey olamaz, kabul edilemez. Sonunda suç ve suçlular kimlerse bunlar ortaya çıksın." dedi.

"Dava öne çekilmelidir"

Toplumun vicdanını rahatlatmak adına daanın öne çekilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Öne çekilmelidir, yani mutlaka mümkün olan en yakın zamana çekilmelidir, büyük bir toplumsal duyarlılığın olduğu bir davadan bahsediyoruz. Evet, İstanbul’daki dava yüklerini biliyoruz, mahkemelerin üzerinde ağır yükler olduğunun farkındayız. Ama sonuçta böylesine topluma mal olmuş, hassasiyet sahibi olunması gereken bir konunun mümkün olduğu kadar erken yargılanmasının başlanması herhalde hakkaniyete uygun olandır." dedi.