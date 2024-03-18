Kurtulmuş, Çanakkale Zaferini andı!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Mesajında “Aziz milletimizin tarihteki bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin dönüm noktalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nü şehitlerimize duyduğumuz büyük bir minnetle yâd ediyoruz” diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

“Milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun en güzel, en somut örneklerinden olan Çanakkale Zaferi, aynı zamanda cesaretin ve direncin simgesidir.

Şanlı ecdadımızın, Çanakkale’de topyekün verdiği mücadele ve düşmanın karşısında tek yürek olarak vatan topraklarını koruma azmi ile milletimiz istiklâl aşkını bir kez daha ortaya koymuştur. Bu zafer, sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda millî birlik ve beraberliğimizin yedi düvele ilanıdır.

109 yıl evvel Çanakkale’de vatan, bayrak, ezan için şehadete koşan kahramanlarımızın kazanmış olduğu onurlu ve gururlu zafer, nesiller boyu anılacak ve övünç kaynağımız olacaktır.

Türkiye Yüzyılı inşasında bizlere ve gelecek nesillere düşen en büyük görev ise; Çanakkale gibi nice zaferlerden aldığımız güçle büyük ve güçlü Türkiye için hep birlikte omuz omuza çalışmaya; istiklâlimiz ve istikbâlimiz için her zaman birlik ve beraberlik içinde olmaya devam etmektir.

Çünkü biz, umutsuzluğa yer olmadığını, inancımızın ve birliğimizin her engeli aşabileceğini; Çanakkale ruhuyla nice zaferlere ve başarılara ulaşacağımızı 109 yıl önce cihana en gür sesimizle haykırmış bir milletiz.

Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şâd, mekânları cennet olsun.”