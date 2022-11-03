Kurtulmuş: Bütün sonuçlara hazırlıklıyız

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul'da AK Parti iktidarının 20. yıl dönümünde "21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar" forumunda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın ilk anlarından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde barışın ve uzlaşının yanında olmuştur. Dün itibarıyla kesilmiş olan tahıl koridorunun yeniden açılması Türkiye'nin öncülüğünde gerçekleşmiştir.

Başörtüsü düzenlemesi

Başörtülü ya da başı açık, tüm kadınlarımızın toplumun her katmanında özgürce yer almasını sağlayacak yeni bir anayasal düzenlemeye ihtiyacımız vardı. Bu niyetimizi tüm siyasi partilerle paylaştık. Umarım referanduma dahi gitmeden bu konu parlamentoda çözülür. AK Parti olarak, verdiğimiz teklifin getireceği bütün sonuçlara hazırlıklıyız ve bütün sonuçlara göre de adımlarımızı atmaya kararlıyız.

"Bütün sonuçlara hazırlıklıyız"



🔹Kurtulmuş: AK Parti olarak verdiğimiz teklifin getireceği bütün sonuçlara hazırlıklı ve o bütün sonuçlara göre de adımımızı atmaya kararlı bir siyasi hareketiz. pic.twitter.com/7bVnZnJT7P — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 3, 2022

Gençlerin gündemindeki özellikle yüksek teknolojilerle ilgili gelişmeleri en iyi takip eden, alan açan öncülük eden siyasi hareket olarak AK Parti tarihe geçecektir.