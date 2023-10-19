Kurtulmuş: “Bütün gücümüzle mücadele ediyoruz”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin, "Türkiye olarak ilk andan itibaren hızlı şekilde ateşkesin temin edilmesi ve insani yardımların süratle Gazze'ye ulaştırılması için bütün gücümüzle mücadele ediyoruz." dedi.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Baki Komsuoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılan Kurtulmuş, 2023'ün Türkiye için tarihi öneme sahip olduğunu, Cumhuriyet'in ilk 100 yılını geride bıraktıklarını söyledi.

Cumhuriyet'in ikinci yüz yılında, "sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye Yüzyılı" için el birliğiyle gayret edeceklerini belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin, önüne yeni hedefler koymak zorunda olduğunu, bu konuda üniversitelere büyük görevler düştüğünü vurguladı.

Kurtulmuş, küresel ısınma, iklim değişikliği ve çevre kirliliği konularında temel hassasiyet gösterilmesi gerekirken sadece sonuç olarak ele alındığına dikkati çekerek, "Halbuki çevre kirliliğini, iklim değişikliğini ortaya çıkan bu kadar büyük küresel ısınma felaketinin temel nedenleri üzerine yoğunlaşmadan yani bilgi, iklim ve irfan ekseninde 'Bu sorunun kaynağı nedir?' sorusunun cevabını bulmadan bunları ortadan kaldırmamız mümkün değildir." diye konuştu.

Özellikle son 2 asırdır dünyayı büyük vahşi kapitalizmle sömüren güçlerin, bu sorunların ardındaki en temel neden olduğuna değinen Kurtulmuş, insanoğlunu kainatla barışık hale getirmeden çevre kirliliğinin önüne geçmenin mümkün olmadığının altını çizdi.

Kurtulmuş, ikinci temel meselenin göç, mülteci ve sığınmacılar konusu olduğunu aktararak, "Yine sonuçlarıyla ilgileniyoruz. Akdeniz'de şu kadar göçmen, Türkiye üzerinden şu kadar göçmen geldi, geçti. Afrika'dan her yıl şu kadar göçmen Avrupa'ya gidiyor vs. Ama şu sorunun cevabını vermiyoruz. Nasıl oldu da insanlık kendisinin önünde büyük küresel kriz olarak bu göç meselesini buldu? Yasa dışı göçmen meselesi dünyanın en temel sorunlarından birisi haline geldi. Yine bunun arkasına baktığımız zaman, işgallerin, iç çatışmaların ve özellikle yeni emperyalist planların ortaya koymuş olduğu gelişmeler, günümüzde yaşadığımız bu göç krizinin 1 numaralı nedenidir? Tek başına değil ama bir numaralı nedenidir." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni bir zihniyete ihtiyaç var

Dünyada yaşanan savaşları ve bazı ülkelerin terör örgütlerine verdiği destekleri hatırlatan Kurtulmuş, dünyada bu anlamdaki siyasal yapılanmanın yeniden gözden geçirilmesinin ve göç meselesinin arkasındaki işgal ve yeni emperyal politikaların üzerine odaklanmanın kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.

Kurtulmuş, açlık, kıtlık, yoksunluk ve dünyanın gelişmiş ülkelerinde bazı toplumsal kesimleri de etkileyen fakirlik meselesinin varlığını hatırlatarak, bu sorunları diline dolayanların, önce halkların zenginliklerini hangi gerekçeyle çaldıklarını 7,5 milyar insana anlatması gerektiğini ifade etti.

Bugün yaşanan en temel sorunlardan birinin, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı olduğunu kaydeden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bunların hepsinin de aynı diğer sorunlarda olduğu gibi zihin alt yapısının sonuçları olduğunun altını çizmek isterim. İslam düşmanlığı yapan ya da Avrupa'nın, dünyanın herhangi bir yerinde yabancı düşmanlığı yapan faşistler, ırkçılar, onlar da sadece bir ideolojinin zehirlediği insanlar olarak değil, aslında kendilerini üstün, diğerlerini ise aşağıda köle olarak gördükleri için bu tavırların içine giriyorlar.

Son zamanlarda bakın, İsrail-Filistin arasındaki çatışma. Zamanında, maalesef insanlık tarihinin duyduğu en ağır gayriinsani lafı söyleten zihniyeti keşfetmeden sorunları çözemeyiz. Adam ne dedi? Hem de koskoca bakan. İsrail Savunma Bakanı (Yoav Gallant). 'Biz insansı bazı hayvanlarla savaşıyoruz.' Çünkü beyler, kendileri üstün, seçilmiş millet. Dünyanın geri kalanları, onlar da insan bile değil, onları hayvan olarak görüyorlar. Bu anlamda ırkçılık, yabancı düşmanlığı, özellikle İslamofobyanın karşısında da yeni bir zihniyete ihtiyaç olduğunun altına çizmek isterim."

İnsanlık tarihinin en acı gelişmelerine şahit oluyoruz

Kurtulmuş, Türkiye'nin, gerilim, çatışma ve savaşların ortadan kaldırılması için başından itibaren güven, istikrar ve işbirliği içerisinde gayret sarf ettiğini ancak bugün Filistin'de insanlık tarihinin en acı gelişmelerinden birine şahit olunduğunu dile getirdi.

Şu anda Filistin ve İsrail arasında yaşanan meselenin, iki yüzü, iki ayrı alan olduğunun görülmesi gerektiğine işaret eden Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunlardan birisi işin insani kısmıdır. Yani şu anda biz konuşurken de Filistin'e, Gazze'ye bombalar atılıyor, onlarca insan hayattan koparılıyor. Daha evvelsi gün 500'e yakın insan, hem de Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü'nden alınan onayla güvenli bölge olduğuna inandıkları için geldikleri hastanede acımasızca, barbarca, gaddarca katliama tabi tutuldular. Dünya seyrediyor.

Bunun bir an evvel ortadan kaldırılması için gayret sarf etmemiz lazım. Türkiye olarak ilk andan itibaren hızlı şekilde ateşkesin temin edilmesi ve insani yardımların süratle Gazze'ye ulaştırılması için bütün gücümüzle mücadele ediyoruz. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'mız, bizler, Dışişleri Bakanımız, ilgili kurumlarımız, bir an evvel ateşkesin sağlanması ve Gazze'ye insani yardımların, özellikle tıbbi yardımların... Bakın biz burada konuşuyoruz ama Gazze'deki hastanelerde sargı bezinin dahi olmadığını unutmayalım. İnsanlar elbiseleri keserek hastaları tedavi etmeye çalışıyorlar. Böyle bir ortamda işin acil ateşkes ve insani yardımla ilgili kısmı vardır."