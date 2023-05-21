Kurtulmuş: Bu millet Erdoğan'ı bırakacak zannettiler

Ümraniye'deki Alemdağ Caddesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Kurtulmuş, buradaki AK Parti stantlarını da ziyaret etti.

Ziyaret sırasında konuşma yapan Kurtulmuş, Türkiye'nin 14 Mayıs seçimleriyle yeni bir tarih yazmaya başladığını belirterek, "Tamamlamak için 28 Mayıs'ı bekliyoruz. Öyle bir gaza geldiler ki, 'Seçimi zaten aldık, cezaevlerinin duvarlarını yıkacağız, Apo'ya özgürlük' dediler mi? Sanki bu millet Recep Tayyip Erdoğan'ı bırakacak zannettiler. Bu millet 7 düvele karşı, 'Biz Türkiye'nin lideri, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı bırakmayacağız' dedi." şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, 14 Mayıs seçimleriyle birlikte TBMM'de çoğunluğu Cumhur İttifakı'nın oluşturduğunu hatırlatarak, 28 Mayıs seçimlerinde vatandaşların 2 kişi arasında tercih yapacağına işaret etti.

Milletin güven ve istikrarı seçeceğini belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bu millet Türkiye'de huzuru, bölgemizde barışı savunan bir lidere sahip çıkacaktır. İnşallah maçın ikinci rövanşı yani kupanın ikinci ayağında sandıkları patlatacağız. İnşallah sandıklardan Türkiye Yüzyılı için çok kuvvetli bir 'evet' çıkacak. Sandıklardan daha ileriye, daha güçlü, daha büyük Türkiye istikametinde, milletimizin desteği çıkacak. Biz bu millete güveniyoruz."

Kurtulmuş, konuşmasının ardından AK Parti standının yanında "ABD'nin iktidar planlarına geçit yok, ikinci turda oylar Erdoğan'a" yazılı pankart açarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren Vatan Partililerin yanına gitti.

Burada partililerle bir süre sohbet eden Kurtulmuş, daha sonra Ümraniye Millet Bahçesi'ne geçerek, burada piknik yapan vatandaşları ziyaret etti.