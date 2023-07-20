Kurtulmuş: “Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şahsi Twitter hesabından Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 49. yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin milli davası olduğunu vurgulayan Başkan Kurtulmuş’un sosyal medya mesajı şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ‘Barış ve Özgürlük Bayramı’ kutlu olsun.

Kıbrıs bizim kalbimizdir, milli davamızdır, adanın barış ve esenliğinin teminatı olan kardeşliğimiz ilelebet devam edecektir.

20 Temmuz 1974’teki #KıbrısBarışHarekatı’nın 49. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi saygıyla selamlıyorum.”