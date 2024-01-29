Kurtulmuş, Bahreyn Şura Meclisi Başkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn Şura Meclisi Başkanı Ali bin Saleh Al Saleh ile bir araya geldi.

TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Kurtulmuş, Al Saleh ile Bahreyn Ulusal Meclisi'nde yaptığı görüşmede, uzun süredir Bahreyn'e Meclis düzeyinde ziyaret olmadığını dile getirerek, bu ziyaretin yeni bir başlangıç olmasını diledi.

Kurtulmuş, Türkiye olarak hem Körfez ülkeleri hem de bölgedeki ülkelerle ilişkileri daha ileri seviyeye taşımak istediklerini belirtti.

Bölgesel ve küresel sorunlar nedeniyle zorlu bir süreçten geçildiğini vurgulayan Kurtulmuş, Filistin konusunda yaşananların ise maalesef hem bölge hem de dünya için önem taşıdığını bildirdi.

Kurtulmuş, "Fas'tan Endonezya'ya, Balkanlar'dan Kafkaslara, Afrika'ya kadar önemli bir Müslüman coğrafya mevcut ve yer altı kaynakları, zenginlikleri var. Ancak ortak bir iradeye sahip olamadığımız için sahip olduğumuz gücü gösteremiyoruz. İşte bu ikili ziyaretler ve temaslar ile bu samimiyeti, bu gücü ortaya çıkarabiliriz. Hem Cumhurbaşkanımız Erdoğan hem de majestelerinin ilişkileri ve yürüttükleri ortak politikalara bizler de parlamentolar olarak destek vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Bahreyn Şura Meclisi Başkanı Al Saleh ise TBMM Başkanı Kurtulmuş ve parlamento heyetini misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'yi sık sık ziyaret ettiğini belirten Al Saleh, iki ülke arasında ticari ilişkilerin daha ileri taşınması gerektiğini ifade etti.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değinen Al Saleh, Filistin meselesi sonuca kavuşmadan Orta Doğu'da barışın sağlanamayacağını söyledi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, ziyareti sonunda şeref defterini imzaladı, Şura Meclisi Başkanı Al Saleh ve Meclis üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüşmede, Türkiye-Bahreyn Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ve Türkiye'nin Manama Büyükelçisi Esin Çakıl da yer aldı.