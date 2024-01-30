Kurtulmuş, BAE Federal Konsey Başkanı ile görüştü!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Konsey Başkanı Saqr Ghobash ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Ghobash ile Federal Ulusal Konsey'de yaptığı görüşmede, BAE'ye geldiği ilk andan itibaren kendisine ve heyetine gösterilen ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ederek, Türkiye ve BAE halkları arasında derin, tarihi, kültürel ve inançlara dayanan dostluğun bulunduğunu söyledi.

BAE Federal Konsey Başkanı Ghobash'ın İstanbul'daki Filistin mitingine katıldığını ve bundan da memnuniyet duyduklarını ifade eden Kurtulmuş, Filistin'de acil bir ateşkes sağlandıktan sonra Filistin halkının durumunun iyileştirilmesi için bölge ülkeleri ve Müslüman ülkeler olarak gayret göstereceklerini belirtti.

İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında alınan ara kararın Filistin davasının geleceği bakımından tarihi bir dönüm noktası olduğuna inandıklarını kaydeden Kurtulmuş, söz konusu ara kararın bir başlangıç olmasını ve bundan sonra işlenen büyük insanlık suçlarının, kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçların karşılıksız kalmamasını ümit ettiklerini söyledi.

Kurtulmuş, her iki tarafın da kabul edebileceği adil bir barış sağlanamaz ve Filistin halkının hakları korunamazsa, savaşın, başta bölge olmak üzere yayılma potansiyelinin olduğunun görüldüğünü vurguladı.

Yemen ve Kızıldeniz'deki gelişmelerin Filistin'e karşı işlenen insanlık suçlarının bir yansıması olduğunun görülmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, Türkiye’nin bölgedeki huzursuzluklardan rahatsız olduğu gibi BAE’nin de son derece rahatsız olduğunu bildiklerini; bunun için müştereken Filistin davasına destek vererek Filistin halkının hakkının ve hukukunun korunduğu bir çözümü ortaya koymak gerektiğini söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail'in en büyük gücünün teknolojisi, askeri gücü, bazı devletlerin destek vermesi değil bölge ve İslam ülkelerinin kararsızlığı, siyasi olarak aynı noktada bulunamamaları ve inisiyatif kullanamamaları olduğunun altını çizdi.

Türkiye-BAE ilişkilerinin mükemmel düzeyde olduğunu ve bunu daha ileriye götürmenin ortak vazifeleri olduğunu belirten Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan’ın kardeşane bir şekilde gerçekleştirdiği dostluğun, işbirliğinin her alanda artarak devam ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şubatta BAE'yi ziyaret edeceğini de bildiren Kurtulmuş, bu ziyaretlerin ikili ilişkileri daha sağlam hale getireceğini kaydetti.

Türkiye-BAE arasında her alanda güzel gelişmelerin bulunduğunu, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyesine ulaştığına işaret eden Kurtulmuş, iki ülkenin parlamentoları olarak pozitif gidişata katkıda bulunmayı arzuladıklarını dile getirdi.

Kurtulmuş, BAE Federal Konsey Başkanı Ghobash ve parlamento heyetini Türkiye’ye davet etti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmenin ardından BAE Federal Konsey Başkanı Ghobash ile BAE parlamentosunu gezdi.

Kurtulmuş, daha sonra Ghobash'ın onuruna verdiği davete iştirak etti. Görüşmede, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ve Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer de bulundu.