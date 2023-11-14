Kurtulmuş, Akşener’i ziyaret etti!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Meclis’te ziyarette bulundu.

İYİ Parti'nin Meclis Grubu’nda gerçekleşen ziyaret, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.

Ziyaretin Başkan Kurtulmuş’un iadeyi ziyaret kapsamında gerçekleştirdiği belirtilirken, yargı krizi ve yeni anayasanın da gündeme geldiği iddia edildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, geçtiğimiz hafta da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmişti. 20 dakika süren Bahçeli ziyaretinin gibi Kurtulmuş-Akşener görüşmesi de yaklaşık 30 dakika sürdü.

Başkan Kurtulmuş’un önümüzdeki günlerde diğer siyasi parti gruplarını da ziyaret edeceği öğrenildi.