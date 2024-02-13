Kurtulmuş, ABD Büyükelçisi Flake’i kabul etti!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake’i kabul etti.

Meclis’te gerçekleşen kabulde, Türkiye-ABD ilişkilerin yanı sıra mevcut bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. Görüşme görüntü alınmasının ardından basına kapalı olarak gerçekleşti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, bu görüşmenin ardından da Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq'ı kabul etti.