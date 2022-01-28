Kurtlar Vadisi'nin yapımcısı Osman Sınav'dan yeni dizi Yalnız Kurt

Yönetmenliğini Çağatay Tosun’un yaptığı, yapımcılığını ise Osman Sınav’ın üstlendiği ATV’nin yeni dizisi ‘Yalnız Kurt’ için büyük gün geldi.

Atv’nin iddialı dizisi Yalnız Kurt, bu akşam izleyiciyle buluşuyor. 15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl gelindiği ve bu süreçte neler yaşandığını Yalnız Kurt ortaya koyulacak.

ATV ekranlarında bugün yepyeni bir dizi başlıyor: Yalnız Kurt. Türkiye'de yaşanan olayları, cinayetleri ve darbeleri anlatacak olan Osman Sınav imzalı dizi, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

50'LERDEN BUGÜNE

1950'lerden günümüze uzanan birçok olayın konu edileceği dizide; 15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl ve neden gelindiği de ortaya koyulacak. İzleyicinin kafasındaki birçok soru işareti aydınlatılacak.

Yalnız Kurt, ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00'da izleyicileri ile buluşacak.

YALNIZ KURT'UN KONUSU

Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

ATV'nin reyting rekorları kırmaya hazırlanan yepyeni dizisi Yalnız Kurt, için heyecan dorukta! Yalnız Kurt için geri sayım başladı. Dizinin 1. Bölüm 2. Fragmanı bugün yayınlandı. Yayınlanan yeni fragman, dizinin ilk bölümü için heyecan yarattı.

YALNIZ KURT OYUNCULARI

Dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

CİHAN ÜNAL (DAVUT BAHADIR (KUMANDAN)

Ben Davut Bahadır... Nam-ı diğer Kumandan… Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim ölmeden, Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.

HASAN DENİZYARAN (ALTAY KURTOĞLU)

Adım Altay Kurtoğlu... Anne babamı gözümün önünde öldürdüklerinde sekiz yaşındaydım. Beni de öldürmek istediler, beceremediler; hayatta kaldım. Yirmi sene boyunca sokaklarda, yasadışı dövüşlerde ölümü aradım; karşıma çıkan ölüm değil geçmişim oldu. Artık anne babamın katilleri kim, biliyorum. Artık, ülkemin güzel çocuklarını yetim ve öksüz bırakan kim, biliyorum. İntikam ateşiyle yanıyorum.

DAMLA COLBAY (ESRA TÜRKMEN)

Benim adım Esra Türkmen… Babam karanlık işlere bulaşmış bir adamdı; hem kendisinin hem annemin ölümüne sebep oldu. Henüz on iki yaşındaydım. Viking tuttu elimden… Korudu, okuttu, öğretti, beni bir Yetim Kurt olarak, bu ülkeye hizmet etmem için yetiştirdi. Yetim Kurtların hayatında aşka yer yok dedi. Ama ben dinlemedim; âşık oldum.