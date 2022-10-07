Kurtlar Vadisi'nin usta oyuncusu hayatını kaybetti
Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi'nde "İplikçi Nedim" rolüyle tanınan oyuncu İsmail İncekara hayatını kaybetti.
Yayınlandığı dönemde Türkiye'ye damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinden bir yıldız daha kaydı.
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Kurtlar Vadisi'nin en renkli karakterlerinden biri olan İplikçi Nedim'i canlandıran oyuncu İsmail İncekara hayatını kaybetti.
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72 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun acı haberini Zafer Algöz sosyaş medya hesabından duyurdu.
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Algöz, paylaşımında: "Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara, vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar" ifadelerini kullandı.
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