Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı Beşiktaş maçında görüntülendi
Yayınladığı döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinin sevilen karakteri Pala'ya can veren Yüksel Arıcı, dün gece Beşiktaş maçında görüntülendi.
Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi'nin en sevilen karakterlerinden biri de Pala'ydı.
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Pala karakterine can veren oyuncu Yüksel Arıcı başarılı performansıyla büyük beğeni toplamıştı.
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Pala karakterinin "Sadece ölüler görür" repliği sosyal medyada hala sıkça kullanılıyor.
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Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Arıcı, dün gece Beşiktaş-Ümraniyespor maçında görüntülendi.
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