Kurtlar Vadisi oyuncusu hayatını kaybetti!
Yayınlandığı döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin sevilen oyuncusu, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.
Levent Güner, 1965 yılında dünyaya geldi. Kurtlar Vadisi’nde Pala’nın adamı Bedir rolüyle hafızalara kazınan Güner devlet tiyatrosu sanatçısıydı.
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Aynı zamanda şarkıcılık yapan Güner, ‘Eski Bir Sevda’ adında bir de müzik albümü çıkardı.
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Fenomen dizi 'Kurtlar Vadisi'nde iki sezon boyunca canlandırdığı 'Bedir' karakteri ile hafızalara kazınan Levent Güner, geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayatını kaybetti.
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Dizide Pala ile birlikte İstanbul'a gelmiş ve Hüsrev Ağa'nın yanına yerleşmişti. Pala'nın emriyle, bizzat Aslan Akbey'i (Selçuk Yöntem) üç el ateş ederek öldürmüştü.
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