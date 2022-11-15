Kurtlar Vadisi yeniden başlıyor! Necati Şaşmaz tarih verdi!
Bir televizyon klasiği olan Kurtlar Vadisi ekranlara geri dönüyor. Necati Şaşmaz, dizinin yeniden başlayacağı tarihi açıkladı.
Bir ekran klasiği olan Kurtlar Vadisi, geri dönüyor.
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Kurtlar Vadisi hayranlarını sevindiren haberi Necati Şaşmaz açıkladı.
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Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Polat Alemdar rolü ile büyük beğeni toplayan Necati Şaşmaz, TRT Müzik ekranlarında yayınlanan "Mazhar Alanson ile…" programına konuk oldu.
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Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak?
Şaşmaz, Kurtlar Vadisi'nin çekimleri için önümüzdeki aylarda kamera karşısına geçeceğini kaydetti.
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