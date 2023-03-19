Kurt hoca kırmızı kart gördü! Derbide yok

Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Corendon Alanyaspor maçının 68. dakikasında kırmızı kart gördü.

Ferdi Kadıoğlu'nun yerde kaldığı pozisyonda faul bekleyen tecrübeli teknik adam hakem Mete Kalkavan'a saha kenarından itiraz etti ve sert bir şekilde tepki gösterdi. Kalkavan da bu tepki sonrası direkt kırmızı kartını çıkardı.

Portekizli teknik adam, Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.

Jesus böylece bu sezon 2. kırmızı kartını görmüş oldu.