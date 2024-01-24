Kurt: “Çalışma hayatımızda avantajlar sağlanacak”

TBMM Genel Kurulunda, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmeler tamamlandı.

Emekli aylıkları arasında denge olması gerekmektedir

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, asgari ücret desteğinin 500 liradan 700 liraya çıkarılacağını, asgari ücret artışından gelen maliyetin hafifletilmesi yaklaşımını desteklediklerini bildirdi.

Küçük esnafın, çiftçinin prim yükünün hafifletilmesi gerektiğini kaydeden Kalaycı, Genel Kurulda verilecek önergenin kabulüyle SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artış oranının 2024'ün ilk yarısı için yüzde 49,25 olacağını söyledi.

Mustafa Kalaycı, şöyle devam etti:

"MHP olarak emekli aylıklarının artırılması konusundaki düzenlemeyi destekliyoruz. Emeklilerimiz ile dul ve yetimlerin aylıklarında artış sağlayan her kararın yanındayız. Emeklilerin maaş artışlarının farklı hükümlere tabi olması nedeniyle her maaş artışı döneminde memur emekli aylıklarıyla SSK ve Bağkur emekli aylıkları arasında fark ortaya çıkmaktadır. Emekli bazı vatandaşlarımızın 'Ben daha çok prim ödedim ama daha az prim ödeyenle yaklaşık aynı emekli aylığını alıyorum.' diye haklı şikayetleri bulunmaktadır. Daha yüksek ve uzun süre prim ödeyen sigortalı ile daha düşük ve kısa süre prim ödeyen sigortalıya aynı tutarda emekli maaşı ödenmesi sosyal sigorta sisteminin ruhuna aykırıdır. Sosyal sigorta sisteminde ödenen primlerle bağlanan emekli aylıkları arasında denge olması gerekmektedir."

Vatandaşlarımızın ekmeğinden aşıranlara göz açtırılmamalıdır

Emekli aylıkları arasında adaletsizlikler olduğunun görüldüğüne işaret eden Kalaycı, "MHP olarak sosyal güvenlik sisteminde sigortalılar arasında her bakımdan norm ve standart birliğinin sağlanması, tüm emeklilerin maaş artışlarının aynı esaslara göre belirlenmesi, emekli aylığı bağlanmasında inceleme kat sayısının, aylık bağlama oranlarının gözden geçirilmesi ve mevcut emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikleri giderecek intibak düzenlemesinin yapılması görüşündeyiz." ifadelerini kullandı.

MHP'li Kalaycı, enflasyonla mücadelenin kararlı şekilde sürdürüldüğünü, enflasyonun hız kestiğini vurguladı.

Fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerin devam etmesi gerektiğini dile getiren Kalaycı, "Haksız şekilde fiyat etiketlerini kabartanlara teşhir ve iş yeri kapatma cezaları getirilmelidir. Vatandaşlarımızın ekmeğinden aşıranlara kesinlikle göz açtırılmamalıdır." dedi.

İşverenlerin maliyetleri düşmüş olacak

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, kısa çalışma ödeneğiyle çalışanların ve iş yerlerinin korunduğunu belirtti.

Teklifle ilave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi için verilen teşvikin 31 Aralık 2025'e kadar süreceğini kaydeden Kurt, uygulamanın 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verileceğini anlattı.

Asgari ücret desteğinin artırılacağını anımsatan AK Parti'li Kurt, "Asgari ücret desteğiyle hem işverenlerin maliyetleri düşmüş olacak hem de rekabet noktasında avantaj sağlanmış olacaktır. İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile çalışma hayatımızda kolaylaştırıcı önemli avantajlar sağlanmış olacaktır." diye konuştu. Daha sonra teklifin birinci bölümündeki maddelerin üzerindeki görüşmelere geçildi.

Kanun teklifinin 5.maddesinde bulunan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarılması da yapılan oylamada kabul edildi. Torba Kanun teklifinin emekli zam oranının memur emeklilerine olduğu gibi yüzde 49,25 oranında yükseltilmesi ise Perşembe günü ikinci bölümde görüşülecek.