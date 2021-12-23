Kurlardaki düşüş sonrası çarşı pazarda fiyatlar iner mi?
Döviz kurlarında yaşanan ani yükselişle birlikte Dolar 18 TL'yi görmüş ve bu yükseliş etiketlere yansımıştı. "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sisteminin açıklamasının ardından Dolar 12 TL'nin altına gerilerken ancak bu düşüş etikelere yansımadı. Peki, bu konu hakkında kimler neler dedi?
Ticaret Bakanı Mehmet Muş:
"Döviz kurlarındaki düşüşü,tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek.Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz"
Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran:
"ATO üyelerimize de reel sektöre de seslenmek istiyorum, mevcut koşulları kendi işlerimize adapte edelim, kurlardaki gerilemeyi dikkate alarak fiyatlarımızı güncelleyelim, revize edelim."
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç:
"Fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Üyelerimize açık çağrıda bulunuyorum; fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı"
TESK Başkanı Bendevi Palandöken:
“Gıda, akaryakıt gibi birçok ürün grubunda döviz kurlarını bahane ederek jet hızıyla zam yapanlardan şimdi samimiyetlerine inanmak için indirim bekliyoruz”