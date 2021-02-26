Küresel piyasalarda tahvil şoku

Küresel piyasalarda sert satışlar gelirken, ABD borsalarında düşüşler teknoloji hisseleri öncülüğünde yüzde 3'ü geçti. Küresel piyasalarda dolar yükselişe geçerken TL karşısında da değer kazandı.

Dün küresel piyasalarda sert satış baskısı yaşandı. Amerikan 10 yıllık tahvil faizi 1,60'ın üzerine çok hızlı gelince piyasalarda satışlar oldu.

Tüm dünyada dolar kuru yükselişe geçerken TL karşısında da değer kazandı. Kur şu dakikalarda 7,43 seviyelerinde yer alıyor.

Amerikan 7 yıllık tahvil ihracına az talep gelmesi ve buna ek olarak ABD 5 yıllıkların 10 yıllıklara göre daha sert yükselişi piyasada risk iştahını ortadan kaldırdı. Borsalar sert düştü, altın da geriledi.

Nasdaq yüzde 3,41, S&P 500 endeksi yüzde 2,34, Dow Jones yüzde 1,69 değer kaybetti. Dow Jones rekordan gerilemiş oldu.

Bozulan risk iştahıyla altın ve petrol fiyatları düştü, emtialar değer kaybetti. Türk Lirası, Meksika Pezosu ve Güney Afrika Randı başta olmak üzere gelişen ülke kurları geriledi.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına rağmen Amerika'da enflasyon endişelerinin yeniden yükseldiğini söylüyor.