Küresel piyasalarda gözler Fed’in faiz kararında!

Gözler Fed'in açıklayacağı faiz kararına çevrildi. ABD Merkez Bankası'nın kararının ardından dikkatler altın, dolar ve petrol fiyatlarında olacak. Dolar/TL, dün günü 27,0206'dan kapatmıştı. Dolar bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,0308 seviyesinden işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,0330 liradan, Euro 28,8750 liradan güne başladı. Serbest piyasada 27,0310 liradan alınan dolar 27,0330 liradan satılıyor. 28,8730 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 28,8750 lira olarak belirlendi. Dün doların satış fiyatı 27,0310 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 28,8840 lira olmuştu. Dolardaki bu hareketliliğin sebebi, Fed’in alacağı karara yönelik olduğu ifade ediliyor.

Piyasalar Fed'e odaklandı

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha uzun süre yüksek tutacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla negatif bir seyir izlerken, bugün Fed'in faiz kararı, politika metni ve kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma yatırımcıların odağına yerleşti.

Para piyasalarında, Fed'in bugün gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılmasına karşın yılın geri kalanında nasıl bir yol izleyeceğine dair belirsizlik sürüyor.