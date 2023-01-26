Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Dünya genelinde resesyon endişeleri fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, açıklanan şirket finansal sonuçları ile hisse ve sektör bazlı ayrışmaların arttığı görülüyor.

Dün ABD'de 2022 dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan Boeing hisse başı 1,75 dolar zarar ettiğini duyururken, iş gücü ve tedarik zincirindeki bozulmaların söz konusu kayba neden olduğunu bildirdi.

Piyasalar kapandıktan sonra sonuçlarını açıklayan elektrikli araba üreticisi Tesla ise gelirlerini yüzde 37 artırarak 24,3 milyar dolara çıkarırken, piyasa beklentileri gelirlerin 24,7 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Bu gelişmelerle güne yüzde 1'e yaklaşan düşüşle başlayan New York borsası kapanışa yakın kayıplarının büyük çoğunluğunu telafi ederken, bugün gözler ülkede açıklanacak makroekonomik verilere çevrildi.

Analistler, bugün ABD'de 2022 dördüncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verisinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, piyasa beklentilerinin çeyreklik yüzde 3,5 büyüme yönünde olduğunu aktardı.

Büyüme verisinin yanı sıra söz konusu raporda açıklanacak kişisel tüketim harcamalarının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikaları üzerinde etkili olduğuna dikkati çeken analistler, ekonominin gidişatına ilişkin sinyallerle piyasalarda oynaklığın artabileceğini dile getirdi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in gelecek hafta politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, mart toplantısında da 25 baz puanlık faiz artış ihtimalinin güçlü olduğunu ancak piyasalarda bankanın martta faiz artışlarına ara verebileceğine yönelik tahminlerin de bulunduğunu söyledi.

Analistler, ABD'de 3 aylık hazine bonosu ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın 125 baz puanda seyrederek resesyon endişelerinin güçlü kaldığına işaret ettiğini kaydederek, bu durumun doları diğer para birimleri karşısında baskılayarak dolar endeksinin 8 ayın dibinde seyretmesine neden olduğunu ifade etti.

Zayıflayan dolarla birlikte altının ons fiyatının 1.946 dolarla son 10 ayın zirvesine tırmanırken, Bitcoin de 23.816 dolarla 2022 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 ve Dow Jones endeksi yatay seyrederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise sınırlı yükselişle başladı.

Avrupa borsalarında dün satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler yeniden hızlandı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin, Ukrayna'ya verdiği askeri desteği daha da güçlendireceğini ve Leopard 2 ana muharebe tankları sağlamaya karar verdiklerini açıklarken, ABD'li üst düzey yetkililer de, Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tankı ve 8 adet M88 tank kurtarma aracı temin edileceğini duyurdu.

Söz konusu gelişmelerin bölgede risk unsurlarını artırabileceği endişesiyle pay piyasaları düşüş eğiliminde hareket ederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,08, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,03 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.

Asya piyasalarında karışık bir seyir öne çıkarken, Çin piyasaları kapalı kalmaya devam ediyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 ve üç günlük tatilin ardından işleme açılanan Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 yükseldi.

Yurt içinde, dün 5.100-5.400 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 değer kaybıyla 5.297,77 puandan tamamladı.

Dün, yatay seyirle 18,7985'ten kapanan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,8060'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu ve TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de başta büyüme ve yeni konut satışları olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.350 ve 5.500 seviyelerinin direnç, 5.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.30 Türkiye, TCMB Enflasyon Raporu

14.00 Türkiye, TCMB PPK Toplantı Özeti

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, 4. çeyrek GSYH

16.30 ABD, aralık ayı dayanıklı mal siparişleri ve dış ticaret dengesi

16.30 ABD, kasım ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

18.00 ABD, aralık ayı yeni konut satışları