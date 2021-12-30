Küresel ısınma hangi ülke ve şehirleri yeryüzünden silecek?

Küresel ısınma tüm dünyayı tehdit ediyor. Hızla eriyen buzullar, kirlenen hava gibi olumsuz koşullar bazı bölgeleri daha hızlı etkiliyor. Buzulların erimesi bu hızla devam ederse sadece 100 yıl içinde dünyada su seviyesine yakın yerler sular altında kalabilir. Fantastik gözükse de yakın gelecekte bu ürpertici son bizleri bekliyor.