KGK: Bugün “Katledilen Gazetecilerle Dayanışma Günü” olsun

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.

KGK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Mehmet Ali Dim imzasıyla yayınlanan mesajda şu görüşlere yer verildi:

Medya kuruluşları ve çalışanları olarak sektör açısından 2024 yılını da yine birçok sorunla karşıladık. Sektörün yaşadığı sorunların bir an önce ele alınarak çözümlenmesi ve özellikle medya çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi demokrasimiz açısından da büyük önem taşıyor.Tarihte 10 Ocak'ın ruhuna uygun olarak bugünü medya çalışanları için bir bayramdan çok "dayanışma günü" olarak kabul ediyoruz. Maalesef günümüzde herkesin “Gazeteciyim” diyerek mesleğimizi basitleştirmeye çalışması sektörümüze en büyük zararı itibarsızlaştırmak suretiyle veriyor.

MESLEK YASASI ÇIKMALI

Konsey olarak yılllardan beri savunduğumuz gibi, her iş kolunu düzenleyen meslek yasası gibi gazeteciliğin de bir meslek yasası olmalıdır ve kimlerin gazetecilik yapabileceği yasada açıkça tarif edilmelidir. Yine medya çalışanlarının kıdem ve özlük haklarının da bu yasayla düzenlemesi gereklidir. Ayrıca, yalnızca sosyal medya üzerinden faaliyet gösteren ve kendilerini gazeteci olarak tanıtan kişilerle, geleneksel medya mensuplarını kalın çizgilerle ayıran bir yasal düzenlemeye de ihtiyaç vardır. Bu konuda konsey olarak ısrarlı çalışmalarımızı sürdürmekte kararlıyız.

YEŞİL PASAPORT SEVİNDİRİCİ

Son günlerde 15 yıllık gazetecilere yeşil pasaport tahsisinin gündeme gelmesi son derece olumlu bir gelişmedir. Bu konuda inisiyatif alan meslektaşlarımıza ve yasa teklifi veren MHP grubuna şükranlarımızı sunarız. Unutulmamalıdır ki, medyanın özgürce ve ekonomik zorluk yaşamadan Anayasal görevini yerine getirebilmesi için devlet gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Medya çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi adına, geçmişte olduğu gibi basın kartına bazı avantaj ve kolaylıklar sağlanabilir.