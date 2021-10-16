Küresel Gazeteciler Konseyi Ankara'da 2. yaşını kutladı

Türkiye’de gazetecilik meslek örgütlenmesine küresel bakış açısıyla yeni bir soluk getiren Küresel Gazeteciler Konseyi kuruluşunun ikinci yıldönümünü kutladı.

Küresel Gazeteciler Konseyi’nin Ankara Kavaklıdere’de bulunan Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyona, siyasi partilerden yoğun katılım sağlandı.

Etkinliğe katılanlar arasında; 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Malatya Milletvekilleri, Öznur Çalık, Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, TBMM Özel Kalem Müdürü Fikret Hayali, İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aykut Diş ve DYP Genel Başkan Vekili Muzaffer Tan yer aldı.

Türkiye’nin çeşitli illerinden Küresel Gazeteciler Konseyi üyesi gazetecilerin yer aldığı etkinliğe, Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim ev sahipliği yaptı.

Etkinliğe katılan Küresel Gazeteciler Konseyi üyeleri arasında; Mali Başkan Adnan Yüce, Yönetim Kurulu Üyeleri Duran Özkan ve Yusuf Ziya Çakır, Yerel Medya Başkanı, İsrafil Avcı, Trabzon İl Temsilcisi Ahmet Külekçi, Nevşehir İl Temsilcisi Muammer Başer, Karabük İl Temsilcisi Serap Karaoğlu, Zonguldak İl Temsilcisi Necati Günay, Niğde İl Temsilcisi Şerife Türkeş, Bartın İl Temsilcisi Levent Çınçın, Yerel Medya Meclis Üyeleri Sina Çıladır ve Mehmet Öztürk, Yaygın Medya Meclis Üyeleri Adnan Fişenk, Mehmet Çatakçı, Seda Demir, Ünsal Karabulut ve Cesurhan Taş ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdal Güven yer aldı.

Konsey Başkanı Mehmet Ali Dim’in makam odasında ağırlanan konuklar Türkiye ve dünyada gazeteciliğin sorunları ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulundular.

22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, gazetecilerin ve siyasetçilerin bir araya geldiği etkinlikte siyasi kariyerinde gazetecilerle yaşadığı ilginç anlar üzerine keyifli bir sohbet sürdürdü.

Sohbetin ardından Küresel Gazeteciler Konseyi’nin ikinci yaşı şerefine pasta kesimi yapıldı. Küresel Gazeteciler Konseyi Başkanı Mehmet Ali Dim, pasta kesimi esnasında Konsey üyelerine iyi dileklerini iletti.