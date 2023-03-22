Küresel bankacılık krizi: 4 banka battı!

Yatırımcılar korkuya kapıldı. Bu ay şimdiye kadar Amerikan bankalarının piyasa değerinden tam 229 milyar dolar silindi, bu da yüzde 17'lik bir düşüş anlamına geliyor. Hazine getirileri düştü ve piyasalar artık Federal Rezerv'in yaz aylarında faiz oranlarını düşürmeye başlayacağını düşünüyor.

Bununla birlikte, Avrupa ve Japonya'daki bankaların hisse fiyatları da düştü. Tüm bu yaşananların ardından, küresel mali krizin üzerinden 14 yıl geçtikten sonra, bankaların ne kadar kırılgan olduğu ve düzenleyicilerin gafil avlanıp avlanmadığı soruları bir kez daha gündeme geldi. İşte küresel bankacılık krizinin etkilediği bankalar ve kayıpları...