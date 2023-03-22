Küresel bankacılık krizi: 4 banka battı!
Dünya, dört büyük bankanın zincirleme bir etki ile batmasına yol açan küresel bir bankacılık krizine tanıklık ediyor. Kripto piyasalarındaki çöküş ve müşterilerin topluca kaçışı dev bankaları batırırken, Fist Republic Bank şu anda sallantıda bulunuyor.
Yatırımcılar korkuya kapıldı. Bu ay şimdiye kadar Amerikan bankalarının piyasa değerinden tam 229 milyar dolar silindi, bu da yüzde 17'lik bir düşüş anlamına geliyor. Hazine getirileri düştü ve piyasalar artık Federal Rezerv'in yaz aylarında faiz oranlarını düşürmeye başlayacağını düşünüyor.
Bununla birlikte, Avrupa ve Japonya'daki bankaların hisse fiyatları da düştü. Tüm bu yaşananların ardından, küresel mali krizin üzerinden 14 yıl geçtikten sonra, bankaların ne kadar kırılgan olduğu ve düzenleyicilerin gafil avlanıp avlanmadığı soruları bir kez daha gündeme geldi. İşte küresel bankacılık krizinin etkilediği bankalar ve kayıpları...
SILVERGATE
Silvergate, kripto endüstrisinin değer kaybetmesi nedeniyle çöken ilk ABD bankası oldu. Federal Rezerv'in yetkilendirmesiyle Federal Mevduat Sigorta Kurumu devreye girmeye çalıştı ve yönetimle kapanmayı önlemenin yollarını tartıştı.
Ancak banka, düzenleyicilerin incelemeleri ve Adalet Bakanlığı'nın dolandırıcılık biriminin Sam Bankman-Fried'in çökmüş kripto devleri FTX ve Alameda Research ile ilişkilerine yönelik cezai soruşturması nedeniyle toparlanamadı. Herhangi bir suistimal iddiası olmamasına rağmen, Silvergate'in sıkıntıları, bankanın endişelenen müşterilerinin para çekme taleplerini karşılamak için varlıklarını zararına satmasıyla daha da derinleşti. Banka 8 Mart'ta faaliyetlerini sonlandırmayı ve bankayı tasfiye etmeyi planladığını açıkladı.
SILICON VALLEY BANK
Silvergate'in iflas ilanın ardından, Silicon Valley Bank'taki yatırımcılar ve mevduat sahipleri, şirket 8 Mart'ta 2,25 milyar dolarlık hisse satma planını ve yatırım portföyünde önemli kayıplar olduğunu açıkladığında zaten gergindi.