10 soruda vekaletle kurban kesimi
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, vekaletle kurban organizasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususları 10 soruda derledi. İşte, vekaletle kurban kesimine dair merak edilenler…
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kuruluna göre, kurbanlıkların mutlaka kurban kesim günleri içerisinde kesilmeleri gerekiyor.
İslam dünyası için büyük öneme sahip Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak.
Müslümanların Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesme süreci Kurban Bayramı süresince gerçekleştirilecek.
İşte, 10 soruda vekaletle kurban organizasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususlar:
1 - Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Kurbanlıklar, mutlaka kurban kesim günleri içerisinde kesilmelidir.
Hanefi mezhebine göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder, bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Şafii mezhebine göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kurban kesilebilir.