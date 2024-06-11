Kurban Bayramı öncesi vatandaş da, satıcı da şikayetçi

Küçükbaş hayvanların fiyatları 10 ile 17 bin lira arasında değişirken, büyükbaş hayvanların fiyatları ise 30 bin ile 60 bin lira arasında seyrediyor. Kurban satıcıları, maliyetlerin artması nedeniyle fiyatların yükseldiğini mazeret gösterirken, vatandaşlar ise bazı satıcıların bayramı fırsat bilerek fiyatları yükseltmesiyle birlikte bütçelerine uygun kurbanlık bulmakta zorlandıklarını ifade ediyorlar.