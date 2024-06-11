Kurban Bayramı öncesi vatandaş da, satıcı da şikayetçi
Ajans Haber, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarındaki son durumu ve fiyatlardaki artışı okuyucuları için araştırdı. Türkiye genelinde kurbanlık fiyatlarındaki yükseliş ve pazar yerlerinde yaşanan sorunlar, vatandaşların tepkilerine neden oluyor.
AJANS HABER/ÖZEL
Kurban Bayramı öncesinde, kurbanlık hayvan fiyatlarında belirgin bir artış gözlemleniyor. Yem fiyatlarındaki yükselme, hayvancılık maliyetlerindeki genel artış ve ekonomik dalgalanmalar, fiyatların artmasındaki başlıca nedenler olarak öne çıkıyor.
Küçükbaş hayvanların fiyatları 10 ile 17 bin lira arasında değişirken, büyükbaş hayvanların fiyatları ise 30 bin ile 60 bin lira arasında seyrediyor. Kurban satıcıları, maliyetlerin artması nedeniyle fiyatların yükseldiğini mazeret gösterirken, vatandaşlar ise bazı satıcıların bayramı fırsat bilerek fiyatları yükseltmesiyle birlikte bütçelerine uygun kurbanlık bulmakta zorlandıklarını ifade ediyorlar.
Ajans Haber’in araştırmasında, kurban pazarlarındaki aynı özelliklere sahip hayvanlar arasında ciddi fiyat farklarının bulunması, pazarlık süreçlerini zorlu hale getiriyor. Standart fiyatlandırma eksikliği, vatandaşlar arasında huzursuzluğa yol açıyor.
Vatandaşlar, belediyelerin kurban satıcılarından aldığı yüksek miktardaki yer kiralarının da kurban fiyatlarının artmasında büyük bir etken olduğunu belirtiyor.