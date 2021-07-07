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Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilere ödenecek bayram ikramiyelerinin tarihini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini söyledi.

Emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıklarının; SSK emeklileri için 13-14 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını söyleyen Bilgin, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise temmuz ayı farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz’da birlikte ödeneceği bilgisini verdi.

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