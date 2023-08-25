Kur'an kursu öğrencileri lunaparkta eğlendi

Her yıl Kuran kursu öğrencileri için çeşitli sosyal etkinlikler düzenleyen Çorum Belediyesi, bu yıl da onlara lunapark sürprizi yaptı. Camilerde yaz kur'an kurslarına katılan öğrenciler Çorum Belediyesi tarafından otobüslerle lunaparka taşındı. Heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okunan öğrenciler lunaparkta eğlenceli ve renkli bir gün geçirdi.

Çorum Belediyesi ayrıca her gün çocuklara TSO Fuar Alanında kurulan lunapark için ücretsiz bilet dağıtıyor.