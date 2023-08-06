Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını rendeyle parçaladı!

Danimarka ve İsveç'te, Kur'an-ı Kerim'e yönelik nefret saldırıları iyice arttı. Bunun son örneği, başkent Kopenhag'da yaşandı.

İran'daki molla rejiminden kaçarak Danimarka'ya yerleşen ve kadın hakları savunuculuğu yapan Firoozeh Bazrafkan, sesini daha fazla duyurabilmek adına "Kadınlara özgürlük" yazılı tişörtüyle Kur'an-ı Kerim parçaladı!

Kopenhag'daki İran Büyükelçiliği önüne gelen Bazrafkan, elleriyle kopardığı Kur'an sayfalarını rendeyle parçaladı.

O anları YouTube hesabından paylaşan İranlı kadının eylemine kimsenin müdahale etmemesi ise dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde de yine İranlı bir kadın Kur'an-ı Kerim'i hedef alarak yakmıştı.