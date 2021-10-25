Kurallara uymayan elektrikli scooter sürücülerine ceza yağdı

DHA'nın haberine göre, elektrikli scooterların kullanımına yönelik bazı kuralların getirilmesinin ardından İstanbul'un çeşitli noktalarında denetimler yapılmaya başlandı. Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yapılan denetimlerde, elektrikli scooter ile kaldırımda ilerleyenler tek tek durduruldu. Kimileri ise polis ekiplerini görmesi üzerine scooterdan indi.

Durdurulan kişilere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca elektrikli scooter ile kaldırımda ilerlemekten 144 lira ceza kesildi. Ceza kesilen bir kişi, "Kaldırımda scooter kullanmak yasakmış ama biz bilmiyorduk. Onun için cezai işlem uyguluyorlar. Ceza 140 küsürmüş" dedi.

"Scooter torunuma çarptı"

Denetimler sırasında polis ekiplerinin yanına gelen bir kadın ise, "Bir scooter torunuma çarptı. Cesaret edip şurada rahat yürüyemiyoruz. Hepsi kaldırımda gidiyor. Ayrıca kuryeler de kaldırımda gidiyor. Bir de bir şey söylediğiniz zaman hakaret alıyorsunuz." diye konuştu.

Öte yandan Fatih, Aksaray'da da denetim yapıldı. Kurallara uymayanlara ceza kesildi.

