Kupa Atina'ya gitti! Şampiyon Olympiakos

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan Konferans Ligi'nin finalinde Olympiakos ile Fiorentina karşı karşıya geldi.

Atina'daki OPAP Arena'da oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda da eşitlik bozulmadı ve uzatma bölümüne geçildi.

Dakikalar 116'yı gösterdiğinde sahneye çıkan El Kaabi, Olympiakos'u öne geçirdi. Faslı oyuncu turnuvadaki 11. golünü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Yunan ekibi Konferans Ligi'nde şampiyon oldu.

Olympiakos’un ilk kupası

Olympiakos bu sonuçla tarihindeki ilk Avrupa kupasını ülkesinde kazandı. Kırmızı-beyazlıların bu sezona kadar Avrupa’daki en büyük derecesi 1998-99 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde, 1992-93 sezonunda ise Kupa Galipleri Kupası’ndaki çeyrek finaldi.