AjansHaber.com.tr Spor TFF'den Stefan Kuntz açıklaması

Kuntz ile yollar ayrılıyor mu?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) A Milli Takım Teknik Direltörü Stefan Kuntz hakkında flaş açıklama geldi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile yolların ayrılacağı iddiaları spor kamuoyunda konuşulur olmuştu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündemdeki Stefan Kuntz iddialarıyla ilgili konuştu.

Büyükekşi, "Şu anda Kuntz ile yolların ayrılması gibi bir şey söz konusu değil. Stefan Kuntz ile yolumuza devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

İddiaya göre TFF, Kuntz ile yolları ayıracak ve yerine Abdullah Avcı'yı getirecekti.

 

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