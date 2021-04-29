Kümese sakladığı 239 bin lirası çalındı
Trabzon'da, bir çift, tavuk kümesinde sakladıkları 239 bin liranın çalındığını söyleyerek jandarmaya başvurdu. Soruşturma başlatan jandarma, 2 kişiyi yakaladı.
Araklı ilçesinde yaşayan H.K, 18 Nisan'da İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat ederek, eşiyle birlikte tavuk kümesine sakladıkları 239 bin liranın çalındığını beyan etti.
Jandarma ekiplerince başlatılan soruşturmada, H.K'nın Giresun'da çalışan oğlu M.K'nın de paranın saklandığı yeri bildiği öğrenildi.
Yapılan araştırmada, M.K'nın, arkadaşı Ö.E'ye parayı saklandığı yerden alıp kendisine getirmesini söylediği, Ö.E'nin de arkadaşı C.K. ile birlikte kümesten parayı alarak, aralarında paylaştıkları tespit edildi.
Paranın yarısını harcadılar
Bunun üzerine şüpheliler Ö.E. ve C.K, operasyonla yakalandı. Çalınan 239 bin liranın yarısını harcadıklarını belirten şüphelilerden ele geçirilen 119 bin 800 lira, jandarma tarafından H.K'ya teslim edildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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