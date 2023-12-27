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Kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 28 bin TL ceza

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kıraathanede kumar oynarken  yakalanan 8 kişiye 28 bin 500 TL ceza kesildi, iş yeri sahibi hakkında ise kumar oynamaya yer temin etmekten soruşturma başlatıldı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kıraathanede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Aynı kıraathaneye 3 gün arayla 2'nci kez operasyon düzenleyen polis ekipleri, 8 kişiyi suçüstü yakaladı. Bu kişilere toplam 28 bin 500 TL ceza uygulandı. Kumar oynamak için kullanılan malzemeler ile 12 bin 500 TL ve 200 dolara el konuldu.

İş yeri sahibi hakkında da 'kumar oynamak için yer temin etmek' suçundan soruşturma başlatıldı.

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