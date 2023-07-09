Kuma batan cipi Togg kurtardı!

Arnavutköy sahilinde kumsala giren bir otomobil, patinaj yaparken battığı yerden tüm çabalara rağmen çıkartılamadı.

Olay yerinden geçerken durumu fark eden, yerli ve milli otomobil Togg sahibi vatandaş, yardım için aracını kuma saplanan otomobile bağladı.

Togg'un, kuma saplanan aracı çekerek saplandığı yerden kurtarması, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Sosyal medyada yoğun ilgi gören görüntülerde, olayı izleyenlerin "Helal sana", "Yaparsa Togg yapar" ve "Arabayı sürükledi, mükemmel." şeklindeki ifadeleri yer alıyor.