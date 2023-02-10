Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçında depremzedeler için saygı duruşu!

Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yarı final maçında, Mısır'ın Al Ahly takımı ile İspanya'nın Real Madrid takımı başkent Rabat'taki Moulay Abdellah Stadyumu'nda karşılaştı.

Maç öncesi, Kahramanmaraş merkezli ve 10 il ile Suriye'yi etkileyen depremde etkilenen depremzedeler için iki takım oyuncuları, saygı duruşunda bulundu.

Öte yandan Almanya Kupası'nda oynanan Bochum - Dortmund mücadelesinde de iki takım oyuncuları saygı duruşunda bulundu.

Real Madrid turu geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile Mısır temsilcisi Al Ahly'nin mücadelesinde finale kalan takım İspanyol temsilcisi oldu.

Yarı finalin diğer maçında Brezilya ekibi Flamengo'yu 3-2 yenen Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, finale yükselen ilk takım olmuştu.

2022 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid ile Al Hilal arasındaki final maçı, 11 Şubat Cumartesi günü Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda yapılacak.