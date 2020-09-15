Kültür ve Turizm Bakanlığı, İBB hakkında suç duyurusunda bulundu

İstanbul'un tarihi miraslarından Hidiv Kasrı'nda, Büyükşehir Belediyesi tarafından kazı çalışmaları yapılıyordu. Çalışmalarda mahzenin ortaya çıkarılması amaçlanıyordu.

Ancak kazıyı inceleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, izinsiz çalışmalar yapıldığını tespit etti.

“Koruma Kurulu: Kazı kurul izni alınmadan başlatıldı, statik açıdan tehlike oluşturuyor."



Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hidiv Kasrı’nda başlatılan kazı çalışmaları nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ayrıntıları @trthaber’de. pic.twitter.com/2YIb3VKw8N — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 15, 2020

Koruma Bölge Kurulu, 3 Eylül'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir yazı gönderdi ve Hidiv Kasrı'ndaki çalışmaların bir an önce durdurulmasını, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi ve belgelerin kendilerine ulaştırılmasını talep etti.

Ancak uyarılara rağmen 8 Eylül'de çalışmaların devam ettiği tespit edildi.

İBB hakkında suç duyurusunda bulunuldu

İstanbul 6 Numaralı Kültür varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 10 Eylül'de, suç duyurusunda bulunulmasına ve uygulamaların onaylı projeye uygun hale getirilmesine karar verdi.

Kurul, durdurma kararına rağmen çalışmaların devam ettiği gerekçesiyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Kurul raporunda, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki birinci grup korunması gerekli kültür varlığı olan Hidiv Kasrı'ndaki izinsiz çalışmaların ivedilikle durdurulması gerektiği belirtildi.

"Yapının bodrum katındaki beden duvarı kesildi"

İnceleme sonunda bodrum kattaki beden duvarlarının kesildiği, çalışmaların yapıda statik açıdan tehlike oluşturduğu tespitinde bulunuldu.

Raporda, bu kazı ile birlikte, Hidiv Kulesi'ndeki tamirat ve bahçedeki personel yemekhanesinin büyütülme işleminin de durdurulması gerektiği vurgulandı.