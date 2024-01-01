Kültür ve Turizm Bakanlığı 1500 personel alacak!

2024 yılının ilk toplu personel alımı müjdesi Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan geldi.

Ersoy, sosyal medya hesabından, "Yeni yılın ilk günü bir müjdemiz var." ifadesiyle yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, çeşitli ünvanlarda 1500 personel alımı gerçekleştireceklerini kaydetti.

İlana ilişkin detayların önümüzdeki hafta, bakanlığın internet sitesinden duyurulması ve başvuru sürevinin başlaması bekleniyor.