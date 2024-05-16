Kulislerde Emniyet Kararnamesi konuşuluyor!
Cumhur ittifakına kumpas çalışmalarına konu olan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının ardından kulislerde yeni bir Emniyet Müdürleri Kararnamesi söylentisi yayıldı. İddiaya göre Emniyet Genel Müdürü, Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlerinin değişmesi bekleniyor.
Ünsal Ergel/ANKARA
Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ve ekibine yönelik düzenlenen operasyon sonrası yürütülen soruşturmada hükümete ve Cumhur İttifakına yönelik kumpas kurulduğu iddialarının ortaya çıkmasının ardından Başkent kulislerine yeni bir Emniyet Müdürü Kararnamesi hazırlandığı bilgisi yansımaya başladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde görevli biri Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı olmak üzere 4 polisin açığa alınıp gözaltına alınmasıyla başlayan Kaplan soruşturması sürecin devamının emniyet teşkilatında bazı isimlerin yer değiştireceği sürece doğru evriliyor.
Kulislere yansıyan iddialara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emniyet teşkilatındaki en kritik noktalarda düzenleme yapılacak bir kararname yayınlayacağı öne sürüldü.
Erdoğan neşteri vuracak
Bu kararnameye göre başta Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Şükrü Yaman, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Selami Yıldız gibi isimlerin yer değiştireceği iddia edildi.