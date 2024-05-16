Kulislerde Emniyet Kararnamesi konuşuluyor!

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde görevli biri Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı olmak üzere 4 polisin açığa alınıp gözaltına alınmasıyla başlayan Kaplan soruşturması sürecin devamının emniyet teşkilatında bazı isimlerin yer değiştireceği sürece doğru evriliyor.